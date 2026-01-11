和歌山競輪場の開設76周年記念「オッズパーク杯和歌山グランプリ（G3）」は3日目を終えた。初日特選9着だった脇本雄太（36＝福井）だが、二次予選は7番手、準決は8番手に置かれながら強烈なスピードで捲って連勝。さすが脇本という凄みを見せつけた。ただ、レース後は左肘を押さえながらこう漏らした。「痛みが増して…、（肘を）考慮する走りが必要です。そのコンディションの中で今のベストを尽くす」道中の無駄な動き