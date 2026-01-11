大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第10節の試合が10日（土）と11日（日）に行われた。 前節を終えた時点で7勝9敗の6位につけている東京グレートベアーズは、13勝5敗で3位のウルフドッグス名古屋とホームで激突した。東京GBは2025年11月に行われた前回の対戦で、ホーム開催ながらWD名古屋に連日のストレート負けを喫していた。迎えた今節のGAME1はフルセットの熱戦に。先に2セット