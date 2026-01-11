バーチャル・シンガー / ラッパーの朔雀と導凰による新曲「Playmour」（TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』エンディングテーマ）が、1月11日より配信スタートした。あわせて同日20時より同曲のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開されている。本楽曲は、インターネット音楽シーンで人気を博す音楽プロデューサー・bizとZERAによる提供楽曲で、ゴシックで美しく妖艶な雰囲気を纏いながらも、ホラー・ミュージックの要素を昇華