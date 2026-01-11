子ども服ってすぐサイズアウトしてしまいますし、ご近所さんや親せきからおさがりをもらったりあげたりすることが多いですよね。ただし思い出の服など、おさがりであげたくない服があることも。今回はそんなおさがりをめぐって、義実家とトラブルに発展してしまった経験のある筆者の知人、Sさんのお話です。 姑からの電話 Sさんの娘は当時3歳。Sさんは娘にかわいい服を着せて写真を撮り、義両親や自分の両親とのインター