結成15周年イヤーを駆け抜け、全国ホールツアーを行っていたwacciが1月10日(土)にツアーのファイナル公演を東京・昭和女子大学人見記念講堂で開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真このツアーは2025年10月4日の広島公演を皮切りに全国8都市で行われ、本公演はチケットSOLD OUT。2,000人の観客で埋め尽くされた。昨年リリースした「少年」から本公演はスタートし、2曲目の「ここにいる」ではその土地ごと