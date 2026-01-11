◆大相撲▽初場所初日目（１１日、両国国技館）西十両９枚目・嘉陽（中村）が、東十両９枚目・日翔志（追手風）を押し出して、白星発進した。「内容は良くなかったが、勝ちにつながって良かった」と振り返った。場所の入りを課題にしていた嘉陽。初日の白星は２４年秋場所以来、１年半ぶりで「序盤が悪いので、勝てて良かった」と安どした。今場所直前の体重は１７５キロほどで、１８０キロを超えていた昨年九州場所から減