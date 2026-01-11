東武百貨店 池袋本店は、2026年1月28日(水)から2月14日(土)まで、8階催事場にて『ショコラマルシェ』を開催。今回は売場面積を約2割拡大し、過去最大となる410坪の会場です。 東武百貨店 池袋本店「ショコラマルシェ」 開催期間：2026年1月28日(水)〜2月14日(土)開催場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場営業時間：午前10時〜午後7時 初出店32ブランドを含む合計139ブランドが集結し、過去最大規模での開催と