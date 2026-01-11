福島県南9市町村で構成される「ふくしま県南観光推進協議会」が、しらかわエリアの認知拡大を目指したプロモーションを展開。昨今人気の観光テーマである「街歩き」「体験」「自然」を軸に、人気旅行系インフルエンサー3組とのタイアップ施策を実施しました。東京駅から約90分でアクセス可能な穴場スポットの魅力を、特設WEBページとともに発信します。 ふくしま県南観光推進協議会「魅力いっぱい！しらかわエリア」