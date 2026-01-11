株式会社ローソンは、2026年1月13日(火)より「ご当地！うまいもん祭」を開催。九州および山口県下関市（一部地域を除く）のローソン店舗では、地元の名店監修商品やソウルフードを再現したメニューなど、計8品が発売されます。 ローソン 九州「ご当地！うまいもん祭」 開始日：2026年1月13日(火) ※一部商品は1月12日(月)販売エリア：九州および山口県下関市（豊北町・豊浦町除く）のローソン店舗（約1,400店）商