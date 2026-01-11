ローソンは、2026年1月13日(火)より「ご当地！うまいもん祭」を開催。東北地区のローソン店舗では、地元の菓子メーカー「ヤガイ」とのコラボレーション商品や、地域のブランド食材を使用した計9品が発売されます。 ローソン東北「ご当地！うまいもん祭」 開始日：2026年1月13日(火)販売エリア：東北地区のローソン店舗（約1,176店）商品数：計9品 ローソンが全国7つの地域ごとに展開する「ご当地！うまいもん