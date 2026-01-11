「鬼さみぃんだが……？」 【画像多数】 2026年の「北九州二十歳の記念式典」に集った 若者たちの“意外な姿”を写真でまとめて見る 〈過去写真との“比較”も〉風速10m弱の寒風が吹き荒れた、令和8年の北九州市二十歳の記念式典。“ド派手”な衣装や、やんちゃな振る舞いが注目されがちなこの街の成人式だが、その喧騒の渦中には、驚くほど地に足のついた若者の姿があった。会場で一際目を引く、煌びやかな袴姿の男性。