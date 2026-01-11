俳優の木村拓哉（53）が11日放送のTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）に出演。新年の特番で「最弱王」になったことについて語った。木村は1月3日にフジテレビ系で放送された「BABA抜き最弱王決定戦」に出演。超豪華芸能人ら21人が参加した中、木村が「最弱王」になってしまったもの。木村は「私が最弱王です」と言い「凄いですよね。名だたる…あんなだって、前日に試合をして、勝利を収めた日本代表のバスケットボ