〈「あ、でも、仕事はしんどいかもしれない」…自他共に認める“常に能天気”な女性（20）がふともらした“切実な本音”〉から続く北九州の成人式＝金髪リーゼントに特攻服。【画像多数】 2026年の「北九州二十歳の記念式典」に集った 若者たちの“意外な姿”を写真でまとめて見る 〈過去写真との“比較”も〉そんなステレオタイプはもう古いのかもしれない。令和8年の式典会場には、まるで海外のラッパーのようにハイブラン