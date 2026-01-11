〈「刑務所に行かないように…いや」ヴィトンとモンクレールで身を包んだ男性（20）が北九州の成人式で誓った“力強い野望”〉から続く北九州の成人式がなぜここまで派手になるのか。その答えの一つは、意外にも「親」にあるのかもしれない。【画像多数】 2026年の「北九州二十歳の記念式典」に集った 若者たちの“意外な姿”を写真でまとめて見る 〈過去写真との“比較”も〉 風速10mの寒風吹きすさぶ会場で、パリッとし