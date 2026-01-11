【イスラマバード共同】パキスタンの首都イスラマバードの住宅街で11日、ガス漏れが原因とみられる爆発があり、少なくとも8人が死亡、12人が負傷した。現場では結婚式が開かれていて、新郎新婦も死亡した。地元メディアが報じた。新郎新婦らは爆発で壊れた建物の下敷きになった。新郎の父親は地元メディアに「離れた部屋で寝ていたが、大きな爆発音で目覚めた。全てが破壊されていた」と悲嘆に暮れた様子で語った。同国では冬