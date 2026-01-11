テレビアニメ『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』第2期が、7月より放送されることが決定した。あわせてティザーPVとキービジュアルが公開された。【動画】公開された『骸骨騎士様』第2期のPVティザーPVは、爽快バトルだけでなくところどころにちりばめられたパロディ要素も第1期で見どころであった本作の魅力が伝わる、作品らしい映像になっている。同作は、MMORPGプレイ中に寝落ちしてしまい、目覚めると自身が使用して