日本ハム・今川優馬外野手が１１日、インスタグラムを更新。アメリカで自主トレを行ってきたことを報告した。今川は現地で練習する動画を添え、「今年もアメリカ、セントルイスにて自主トレを行ってきました常にアップデートし続けられる１年にします！」と決意。投稿した写真にはメジャー通算４５３本塁打を誇るヤンキースの大砲、ジャンカルロ・スタントンとの２ショットも。今川は「まさかのジャンカルロスタントン」「デ