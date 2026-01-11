和歌山競輪場の開設76周年記念「オッズパーク杯和歌山グランプリ（G3）」は3日目を終えた。準決10R、単騎の高橋晋也（31＝福島）が流れに乗ったうまい立ち回りで3着。昨年3月の前橋以来となるG3決勝戦へと進出した。「久しぶりでうれしい。単騎でも捲りでいければ良かったけど下手。フィーリングで進めました」。展開に応じて柔軟に対応したのが結果に結びついた。昨年は不本意な1年。「年末年始は気合を入れて練習をし