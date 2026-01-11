強い冬型の気圧配置が続き石川県内では12日昼前にかけて山地を中心に大雪となり平地でも大雪となる所がある見込みです。北陸地方の上空およそ5000メートルには-39度以下の寒気が流れ込む見込みで、12日昼前にかけて山地を中心に大雪となり平地でも大雪となる所がある見込みです12日午後6時までに降る雪の量は、多い所で加賀の平地で20センチ、山地で50センチ、能登の平地で30センチ、山地で35センチと予想されています。金沢河川国