大相撲初場所は11日に初日を迎え石川県津幡町出身の横綱・大の里は幸先よく白星発進です。横綱として初めて初場所を迎えた大の里。対戦相手は、前頭筆頭の一山本です。危なげなく一山本を押し出した大の里は、白星を挙げました。12日は、小結・王鵬との対戦です。同じく津幡町出身の前頭十六枚目の欧勝海は朝乃山を上手投げで破り12日は、モンゴル出身・朝白龍と対戦します。