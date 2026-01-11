新しい一年が始まり、凛とした冷たい空気が心地よい季節となりました。雪景色を眺めながらゆったりと浸かる温泉や、この時期ならではの冬景色を求めて、休暇の計画を立てている方も多いのではないでしょうか。All About ニュース編集部では、2025年12月26〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「群馬県の旅行先」ランキングの結果をご紹