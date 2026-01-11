創立20周年を迎えた明治安田J3リーグのツエーゲン金沢は11日、出陣式を行いJ2昇格を誓いました。牛田キャスター「今年はシーズン移行で新たな一歩を踏み出すJリーグ。ツエーゲンも長いシーズンが幕を開けました」金沢市内で行われた出陣式では、選手たちが今年初のユニフォーム姿をサポーターの前でお披露目しました。創設20周年を迎えた今シーズンのスローガンは「感謝を形に」。クラブの歴史を作ってくれたファンやサポーター、