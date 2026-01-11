女性の遺体を壁の中に遺棄したとして、北海道日高町の男が逮捕された事件で、女性の死因は首を圧迫したことによる窒息死であることがわかりました。松倉俊彦容疑者は先月31日ごろ、北海道日高町富川北1丁目で経営するバーの店内に、女性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。遺体は壁の中の空間に置かれ、板で隠された状態でした。死因はロープのようなもので首を圧迫したことによる窒息死で、今月1日前後に死亡したとみられるこ