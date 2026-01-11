宝塚歌劇団の元雪組トップ娘役で俳優の咲妃みゆが１１日、都内で「クワイエットルームにようこそＴｈｅＭｕｓｉｃａｌ」（１２日開幕、東京・ＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ−Ｚａほか）の囲み取材に共演の松下優也、りょう、同作の原作者であり演出を手がけた松尾スズキらと出席した。今作は、松尾が２００５年に発表した小説を自ら本格ミュージカル化。松尾作品への出演を熱望していた咲妃は感想を聞かれると、終始感激し