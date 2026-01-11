シンガー・ソングライター浜田省吾（73）が11日、同日に予定されていた愛媛・愛媛県県民文化会館メインホールでの公演を延期した。公式サイトがこの日、更新され、発表された。公式サイトでは「浜田省吾が急性咽頭炎に罹患の為、2026年1月11日（日）愛媛・愛媛県県民文化会館メインホールにて開催を予定しておりました『SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2025−2026 Under The BLUE SKY』の公演を延期させていただくこととなりました」と