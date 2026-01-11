1月11日、中山競馬場で行われたG3・フェアリーステークス（芝1600m）は、ブラックチャリスが重賞初制覇を飾った。津村明秀騎手は中山金杯に次いで重賞2連勝。フェアリーS、勝利ジョッキーコメント1着ブラックチャリス津村明秀騎手「最高ですね。中山マイルでピンク帽子だと結構不利なんですけど、この馬の持ち味のスピードで最初いい位置につけられたので、その辺からは心配せずに行きました。（勝負を決めたポイントは）1コー