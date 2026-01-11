1月11日、京都競馬場で行われた第1Rの1コーナーで、高杉吏麒騎乗のロンバルドシチーが内側に斜行し、その影響を受けた和田竜二騎乗のメイショウソウテンがつまずいて落馬し、和田騎手が負傷。左腕・左足の負傷と診断され、同日2R以降に騎乗予定だった7鞍は全て乗り替わりとなっていた。これにより、1月12日の京都競馬で騎乗予定だった7鞍も全て乗り替わりとなった。藤岡佑介、和田竜二ら4名が調教師試験に合格…JRA新規調教師免