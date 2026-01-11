◇大相撲初場所初日（１１日、東京・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）を退け、白星発進した。立ち合いで相手の鋭い出足を受け止め、冷静に左上手を引くと、背中を向かせて送り出した。「しっかり場所の中で状態を上げていければ」と淡々と語った。昨年は苦しい１年となったが、右膝を痛めて十分な調整が積めなかった九州場所を８勝７敗で意地の勝ち越し。巻き返しを期す２０２６年へ「自