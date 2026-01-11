プロ野球ファーム中地区のハヤテは、１１日に静岡市内で新入団選手発表会を行った。冒頭で池田省吾社長は、球団名を「くふうハヤテベンチャーズ静岡」から「ハヤテベンチャーズ静岡」に変更することが発表された。今季は１６選手が新たに加入し、３７選手となった。県勢では、高卒選手として静岡商の山本敢生投手（１８）が、大卒選手として掛川西高出身の後藤響投手（２２）と東海大静岡の徳山俊内野手（２２）が入団する。また