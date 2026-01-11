◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６」（１１日、後楽園ホール）プロレスリング・ノアは１１日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６」を開催した。第３試合のシングルマッチで新ユニット「ＷＨＩＴＥＲＡＶＥＮＳＱＷＡＤ（白いカラス）」のＫＥＮＴＡと佐々木憂流迦が対戦。この試合を最後に米国への武者修行へ旅立つ憂流迦をＫＥＮＴＡは「行ってこい！」のメッセージを送り、必殺