Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¡ÄÉ×¤Ï¶¥±ËÁª¼ê¤ÎÀ¥¸ÍÂçÌé¡Ä¡£¸µÈô¤Ó¹þ¤ßÁª¼ê¡¦ÇÏÊ¥Í¥²Â¤µ¤ó¤¬¸ø³«¤·¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î5Æü¤ÎÅê¹Æ¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤òÃæ¹ñ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¤½¤Î2ÆüÁ°¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Ì¼2¿Í¤È¾å³¤¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤òË¬¤ì¡¢¤½¤í¤¤¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã»Ñ¤ÇËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤Ë¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÇÏÊ¥¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö