広島県内は強い寒気の影響で、あすの明け方にかけても北部を中心に雪が降る見込みで気象台では 道路の凍結などに注意を呼び掛けています。 広島県上空には強い寒気が流れ込み、11日午後４時現在で、北広島町八幡で２２センチ、庄原市高野で２０センチの積雪を記録しています。 この影響で、JR芸備線の備後落合駅と三次駅の間で終日運転を取りやめたほか、山陽自動車道の冬用タイヤ規制の影響で、広島高速１号線・上りの馬木イン