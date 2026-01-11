鹿児島市で住宅1棟を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察によりますと11日午後3時前、鹿児島市田上台の関山力男さん(77)の木造平屋建ての住宅1棟を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。現在、関山さんと連絡が取れていないということです。