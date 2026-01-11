12日の成人の日を前に鹿児島市で「はたちの集い」が行われました。（代表挨拶）「ふるさと鹿児島を誇りに、それぞれのステージで個性をいかしな がらお互いを思いやり、今後責任ある大人として歩んでいくこと をここに誓います」鹿児島市で開かれた「はたちの集い」にはスーツや華やかな振袖に身を包んだ約3000人が参加しました。会場では同級生との再会に嬉しそうな表情が見られました。（参加者）「病院の管理栄