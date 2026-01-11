お笑いコンビ「デンジャラス」の安田和博（58）が11日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。パーソナリティを務めているお笑いタレント・有吉弘行（51）が欠席した理由について説明した。普段はアシスタントとして番組を支えている安田だが、新年初の生放送となる今回は代理でパーソナリティを務めた。そこで、有吉の欠席理由について「今回はお正月休みということでございます」と説明。