この冬１番の強い寒気が流れ込み１１日の新潟県内は各地で大荒れの天気となっています。大荒れの天気となった１１日の県内。暴風雪警報が出ている佐渡市では31.4メートルの最大瞬間風速を観測しています。また波も高くあす昼前にかけ海沿いの地域では高波に警戒が必要です。【リポート】「吹雪がかなり強くなり見通しが悪くなってきた」午後からは上・中越の山沿いを中心に雪が強まり、あす午後6時までの24時間に降る