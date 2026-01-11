イラン・テヘランで起きたデモに集まる人々（ロイター＝共同）【テヘラン共同】イラン全土に拡大した反政府デモを巡り、外交筋は衝突が激しかった8、9両日に、首都テヘラン市内の病院に1日当たり150遺体が搬送されたとの情報があると共同通信に明らかにした。ノルウェー拠点の人権団体は11日、デモ参加者の死者が190人以上になったとした。犠牲者は大幅に増える可能性がある。英紙ガーディアンは、テヘランに狙撃兵が配置され、