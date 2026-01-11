一卵性三つ子でアクロバットパフォーマーの「佐藤三兄弟」が１１日、東京・神田明神ホールで「佐藤三兄弟ＯＮＥＭＡＮＥＶＥＮＴ２０２６〜ＴｈｅＢｅｇｉｎｎｉｎｇ〜」を開催した。自身２度目となったワンマンイベントでは、アクロバットパフォーマンスに加え、トークやゲームでファンと交流。新曲「ＰＥＲＦＥＣＴＴＲＩＡＮＧＬＥ」も初披露し、会場を盛り上げた。イベント前の囲み取材で、次男の颯人は「