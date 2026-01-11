伊勢崎オートのＧＩ「第４９回シルクカップ」は１１日、準決勝戦が行われた。９Ｒに登場した伊藤正真（３４＝伊勢崎）は好スタートから２番手発進とすると、２コーナーで金山周平をまくって先頭に立ち、押し切り１着。グレード戦初優出を決めた。レース後は「やっちまったぜ〜」と満面の笑み。「今年はグレード戦で優出すると決めごとがあった。地元でできて良かった」と喜んだ。エンジンもいい。「練習が全然ダメで、いつも