９人組ガールズグループ・ＮｉｚｉＵのＭＡＹＡ（２３）が１１日、都内で初の描き下ろし絵本「まっしろなちょうちょ」の発売記念イベントを開催した。一匹のチョウが「本当の自分の色」を探し求める、心温まる物語を描いた一冊。ＭＡＹＡはデビュー５周年を迎え、新たな表現の場として絵本を選んだ。「ありのままの自分でいい」というメッセージを込めた一冊について「１年かけて準備した。夢のような感じで幸せでいっぱい」と