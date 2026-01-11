お笑いコンビのオール阪神・巨人が１１日、東京・文京区のＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲで結成５０周年記念公演「来て！見て！笑て！」の東京公演を開催した。レジェンドが５０周年の節目を華々しく飾った。２人が「どうもー」と登場すると、客席からは大きな拍手。オール巨人（７４）が「東京の皆さん、本当に寒い中、来ていただきまして、皆さんとお会いできたことを…なんとも思っていません」のあいさつで客の心をつかむと「天気