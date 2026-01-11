東都大学リーグ１部の東洋大は１１日、２６年度の新入生を発表した。春夏計３度の甲子園優勝を誇る名門・帝京で主将を務めた梅影大地内野手、千葉・市立船橋の清水健士朗投手ら２３人。新入生一覧は下記の通り。【投手】小沢頼人 常総学院市村才樹 霞ケ浦西本翔 大社加賀滉太 桐光学園寺山純翔 桐蔭学園島村宏斗 東海大相模清水健士朗 市立船橋鈴木欧音 鳥取城北【捕手】後藤樟 修徳久我孝太 桐蔭学園