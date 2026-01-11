JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年1月9日付で、JAXAの諏訪理（すわ まこと）宇宙飛行士をISS（国際宇宙ステーション）長期滞在搭乗員に指名したと発表しました。日本人宇宙飛行士8人目のISS長期滞在へJAXAによると、国際調整を踏まえ、2027年頃に「きぼう」日本実験棟を含むISS各施設の維持や保全、科学実験などの利用ミッションに携わるISS長期滞在搭乗員として、諏訪宇宙飛行士を指名したということです。ISSで長期滞在を行