（新北中央社）第2野党・民衆党は11日、黄国昌（こうこくしょう）主席（党首）らが同日夕方に米国に向けて出発すると明らかにした。ワシントンを訪問し、米政府関係者との会談を予定している。党によると、国防や関税など台湾の人々が関心を寄せる話題について、米側と話し合う。同党の比例区選出の立法委員（国会議員）が今月末に議員辞職することにより、繰り上げ当選を予定している王安祥氏らが同行する。14日朝に台湾に戻る予