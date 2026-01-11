NBA Japanが1月7日、Instagramを更新。プロバスケットボール選手の河村勇輝（24）のビジュアルを投稿した。 【画像】「おかえりなさい！」河村勇輝がブルズと再び2WAY契約歓迎ビジュアル公開に祝福殺到「ずっと応援してます」「本当に嬉しい」 「Yuki is back!!⁣ついに河村勇輝がコートに帰ってくる！⁣シカゴ・ブルズとの2way契約が発表に」と投稿されたのは、ブルズのユニフォームを着