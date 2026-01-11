過去の嫌〜な出来事の脳内再生▶▶この作品を最初から読む仕事の失敗、他人からのグサッとくる言葉、そして自分へのダメ出し。ネガティブに引きずられそうな瞬間は、誰にでもあるもの。「私は私、強く、可愛く！」をモットーとする白川さんは、しなやかな強さと誠実な優しさを武器に、ネガティブ感情をたちまちポジティブな発想へと変換していくのです。メンタル強め白川さんのマインドで、日々を明るく前向きに！ご機嫌