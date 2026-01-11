2026年1月7日（水）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、『生チョコレート（ウイスキーの肴）』が期間・数量限定で販売されています。 画像：株式会社ロイズコンフェクト 『生チョコレート（ウイスキーの肴）』は、さまざまなウイスキーの個性を引き立てながら、その味わいに負けないビター感も楽しめる、お酒不使用の生チョコレートです。 画像：株式会社ロイズコンフェクト