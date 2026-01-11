日産カップ争奪第５２回神奈川県少年少女サッカー選手権（県サッカー協会・神奈川新聞社主催、日産自動車特別協賛、横浜マリノス・日産神奈川グループ協賛）は１１日、開幕し、神奈川県内各地で高・低学年の部の１、２回戦を行った。予選ブロックの残りの試合は１２、１８日に行われる。高学年の部は４４８チーム、低学年の部は４１２チームが参加。各地区のブロック予選を勝ち抜いた各３２チームが中央大会に出場し、２月１５