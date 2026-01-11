3つ子パフォーマーの佐藤三兄弟が11日、都内でワンマンイベントを開催した。昨年に続く2度目のワンマンイベントで、昼夜2部で550人のファンを盛り上げた。佐藤三兄弟は6月1日生まれ27歳の一卵性3つ子。シンクロアクロバットパフォーマンスを武器にSNSを中心に活躍中。小学生時代から新体操を始め、高校時代に全国3位に輝いた実績を持つ。この日は冒頭から3人で息ぴったりのアクロバットパフォーマンスを披露。華麗なダンスや豪快な