●年齢を重ねて「やんわり生きていきたいなと思うように」 1991年の俳優デビューから数多くのドラマや映画で活躍を続けている常盤貴子。1月4日からはプレミアムドラマ『京都人の密かな愉しみ Rouge-継承-』(NHK BSP4K/BS 毎週日曜22:00〜22:45)に出演中だ。俳優業のみならず、京都との縁から京都府文化観光大使を務め、能登との関わりから防災士の資格を取得するなど、さまざまな活動をしている常盤にインタビューし、本作への思い